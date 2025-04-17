Школьники Балашихи побывали на производстве лакокрасочных материалов

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Учащиеся балашихинской школы № 27 посетили расположенное в округе предприятие «Акзо Нобель Декор», одного из ведущих производителей лакокрасочных материалов в России. В ходе экскурсии школьникам рассказали об истории и этапах развития компании, ее продукции, оборудовании, а также о технологических процессах производства красок, при которых соблюдаются все нормы экологической безопасности.

Компания «Акзо Нобель Декор» производит лакокрасочные материалы под брендами Dulux, Pinotex, Hammerite и Marshall. Особое внимание было уделено работе испытательной лаборатории и контролю качества продукции.

Мероприятие завершилось чаепитием, в ходе которого школьники поделились своими впечатлениями и задали интересующие вопросы.

Экскурсии на действующие предприятия — часть проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», реализуемого в Балашихе.

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