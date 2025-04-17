Школьники Балашихи побывали на производстве лакокрасочных материалов

Учащиеся балашихинской школы № 27 посетили расположенное в округе предприятие «Акзо Нобель Декор», одного из ведущих производителей лакокрасочных материалов в России. В ходе экскурсии школьникам рассказали об истории и этапах развития компании, ее продукции, оборудовании, а также о технологических процессах производства красок, при которых соблюдаются все нормы экологической безопасности.