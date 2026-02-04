Школьники Балашихи побывали на экскурсии в МГТУ имени Баумана

Экскурсию в Московский государственный технический университет имени Баумана провели 3 февраля для победителей математических боев Балашихинской школьной лиги. В поездке приняли участие учащиеся гимназии № 1 и Балашихинского лицея.

Школьники познакомились с историей одного из ведущих технических вузов страны, его традициями и современными образовательными программами. Ребятам рассказали о студенческой жизни, научной деятельности и направлениях подготовки, которые сегодня предлагает университет.

В рамках визита для участников организовали два практических мастер-класса. Первый был посвящен машинному обучению. На занятии школьники работали с реальными данными об изменении климата и под руководством наставников создали свою первую прогнозную модель.

«Мне очень понравилась экскурсия, особенно история про традицию избегать главную лестницу до сессии. А на мастер-классе по программированию мы успешно создали график изменения климата», — поделился ученик восьмого класса Балашихинского лицея Григорий Ершов.

Второй мастер-класс прошел под руководством специалистов учебного центра «Гравитация». Он был посвящен основам инженерного черчения. Школьники учились строить проекции 3D-деталей, работали с измерительными инструментами и познакомились с базовыми принципами инженерной графики.

Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года. В этом году проект включает 13 направлений и 18 дисциплин, объединяя школьников, заинтересованных в развитии интеллектуальных и прикладных навыков.