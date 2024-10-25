Школьникам Воскресенска рассказали об истории городского химкомбината

В отделе краеведения центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялся краеведческий час «Воскресенск — город химиков». Его посвятили истории Воскресенского химического комбината.

Мероприятие посетили учащиеся школы № 2. Главный библиотекарь Галина Васильчук рассказала школьникам о строительстве и запуске первых цехов комбината, особо подчеркнув вклад первых директоров в становление предприятия. Исторический экскурс позволил учащимся глубже понять значение комбината для развития города и региона.

В рамках мероприятия ребятам показали серии мультипликационного сериала «Приключения Колбочкина», что вызвало живой интерес и множество вопросов, на которые Галина Константиновна с удовольствием ответила.

Организаторы отметили, что изучение истории своего города помогает молодому поколению лучше понять культурные и традиционные особенности региона. Знание истории родного края является важным элементом в формировании чувства патриотизма у молодежи.

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