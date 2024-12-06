Школьникам из Воскресенска провели урок робототехники

Студенты Воскресенского колледжа провели урок о робототехнике для девятиклассников гимназии. Ребята узнали о профессии и даже попробовали себя в программировании.

В рамках профориентации в гимназии номер один прошло занятие «Введение в робототехнику». Его провели студенты и преподаватель Воскресенского колледжа, а также амбассадоры специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». Гостям рассказали, как работают программируемые реле, чем занимаются специалисты по робототехнике и где можно обучиться этой профессии.

Особый интерес вызвал практический мастер-класс. Школьники наблюдали, как на программируемое реле ПР двести записывают простую программу для макета «Светофор» с помощью «Owen Logic». Участники смогли увидеть, как управляются световые сигналы и как это применяется в реальных устройствах.

Организаторы надеются, что такие встречи помогут ребятам выбрать профессию будущего и сделать первые шаги к ней.

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