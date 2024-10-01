Кинопоказ был приурочен к Дню воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, который отмечается 30 сентября.

«Донбасс. Признанный» посвящен людям, которые приближают наступление мира в Донбассе, находившемся под обстрелами более восьми лет. Режиссер, сын командира роты батальона «Спарта», соединил в фильме историю своей семьи с общей картиной событий в Донецкой народной республике.

Исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия», депутат Андрей Баранов напомнил, что воссоединение новых регионов с Россией было исторически справедливым. Жители этих территорий всегда говорили на русском языке, читали и писали русские книги и ассоциировали себя с Россией.

«Мы в первую очередь хотим все это донести до младшего поколения. Думаю, что сегодняшний фильм нашел отклик в сердцах школьников», — отметил Андрей Баранов.

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