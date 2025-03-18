Школьникам в Воскресенске рассказали об истории воссоединения Крыма и России

Для школьников в Воскресенске провели лекцию и рассказали об истории воссоединения Крыма и России. Им рассказали, что 11 лет назад жители Крыма и Севастополя отстояли свои интересы, приняли участие в референдуме и объявили всему миру, что они будут существовать в составе России.

День воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией — важная дата в новейшей истории страны. Для подрастающего поколения она означает, что каждый регион — часть общей истории и культуры.

Договор о возвращении региона в родную гавань был подписан 18 марта 2014 года.

«Это важная дата в новейшей истории нашей страны. Она символизирует восстановление исторической справедливости. Это общий и важный праздник для каждого, он особенно дорог сердцу. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет на новые свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперед», — отметил депутат Совета депутатов Воскресенска, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

В этот же день в Воскресенске на площади перед Дворцом культуры «Юбилейный» прошел митинг-концерт «Крым. Весна. Россия», а в парке усадьбы Кривякино — патриотический флешмоб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.