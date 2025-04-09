Школьникам в Воскресенске рассказали о миграции перелетных птиц весной

В Воскресенске провели серию познавательных мероприятий, посвященных перелетным птицам. Ребята узнали о многообразии пернатых, их значении в природе и для человека.

Просветительные лекции «Весна пришла — запели птицы» на тему экологии провели специалисты учреждений культуры в Воскресенске. В апреле их посвятили перелетным птицам, так как именно в это время они возвращаются после зимовки.

В Доме культуры имени Цюрупы «Истоки» ребята узнали о значении пернатых в природе. Настоятель храма Георгия Победоносца, священник отец Николай рассказал слушателям об истории сотворения мира, а воспитанник воскресной школы Георгиевского храма в селе Ванилово Георгий Юркин — о жизни орлов. Лекции сопроводили видеопрезентацией. В конце прихожане Георгиевского храма угостили всех булочками в виде жаворонков.

Методисты Дворца культуры «Цементник» провели программу «Вестники весны» для дошкольников. Ребята весело провели время, научились различать голоса птиц и узнали об их рационе.

Подобные мероприятия позволяют в увлекательной форме привить любовь и бережное отношение к окружающему миру.