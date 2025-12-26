Школьникам в Солнечногорске рассказали о работе военного следователя

В школе № 5 прошел профориентационный урок, где капитан юстиции, старший следователь-криминалист военно-следственного отдела по Солнечногорскому гарнизону Никита Киселев рассказал школьникам о профессии военного следователя. Также он продемонстрировал специальное оборудование.

В процессе встречи учащимся детально объяснили специфику службы в военно-следственных органах, требования к поступлению и возможности карьерного роста. Затем школьники под контролем специалистов смогли на практике освоить процедуру дактилоскопии — снятия отпечатков пальцев для их последующей фиксации в базе данных.

«Подобные встречи с профессионалами своего дела позволяют школьникам из первых уст узнать о специфике государственной службы. Практические занятия делают этот процесс максимально эффективным и интересным для подрастающего поколения, а некоторым помогают определиться с будущей профессией», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Для наглядности школьникам также представили криминалистические наборы, используемые при осмотре места происшествия и показали макеты оружия, применяемые при проведении следственных экспериментов.