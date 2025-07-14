Школьникам в Серпухове напомнили правила безопасности на дорогах

В летние каникулы в Серпухове стартовала серия занятий по безопасности дорожного движения, организованная проектом «Безопасные дороги». Координатор инициативы и депутат от «Единой России» Мария Арсеньева проводит профилактические уроки для школьников, чтобы напомнить им о правилах поведения на дорогах.

На занятиях детям рассказывают о значении дорожных знаков и сигналов светофора, объясняют, как безопасно переходить дорогу по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Особое внимание уделяют важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, что значительно повышает видимость пешеходов.

«Летом дети больше времени проводят на улице, и это увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий с их участием. Часто аварии происходят из-за невнимательности самих ребят. Наша цель — напомнить им основные правила и научить быть осторожными», — подчеркнула Мария Арсеньева.

Занятия проходят в увлекательной форме: школьники участвуют в эстафетах на самокатах и велосипедах, а также соревнуются в викторинах и конкурсах. Такие мероприятия, организованные совместно с сотрудниками полиции, будут проводить в Серпухове на протяжении всего лета, чтобы помочь детям не только узнать о безопасности, но и весело отдохнуть.