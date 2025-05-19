Школьникам в Одинцове напомнили правила дорожного движения

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с отрядом юные инспекторы движения Саввинской школы провели для учащихся профилактическое мероприятие «Правила дорожные — знать каждому положено». Собравшимся в игровой форме напомнили основные правила дорожного движения.

Ребятам также разъяснили, как переходить дорогу по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Дети повторили значение сигналов светофора и дорожных знаков. Также автоинспекторы напомнили о роли световозвращающих элементов, которые делают пешехода видимым в темное время суток. Сами дети активно принимали участие в мероприятии, отвечали на вопросы и делились своими знаниями в области дорожной безопасности.

В завершение встречи ребята пообещали соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными. Участники профилактического занятия получили в подарок световозвращающие ленты.