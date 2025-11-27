Школьникам в Можайске рассказали про последствия употребления наркотиков

Ученикам 7-9 классов школы № 1 в Можайске рассказали про трагичные последствия употребления наркотиков. Перед ребятами выступил сотрудник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности Андрей Коршунов.

Мероприятие провели для профилактики употребления наркотиков среди подростков. Такие встречи являются важной частью системной работы по защите детей и снижению уровня зависимостей среди молодежи.

Сотрудник отдела по гражданской обороне администрации Можайского округа и секретарь антинаркотической комиссии Андрей Коршунов рассказал о реальной опасности употребления психотропных веществ.

Помимо этого, инспектор по делам несовершеннолетних объяснила правовые последствия. Школьники узнали об административной и уголовной ответственности, которая наступает за употребление и распространение запрещенных веществ.

Школьникам также озвучили схемы, которые используют мошенники, и как не попасть в ловушку.

«Подобные диалоги помогают сформировать у подростков устойчивое негативное отношение к наркотикам. Мы уделяем первостепенное внимание профилактической работе, чтобы уберечь наше подрастающее поколение от роковых ошибок», — сказала заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.