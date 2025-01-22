Школьникам в Лобне рассказали об условиях поступления в вузы и колледжи

В школах Лобни прошла акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». Школьникам рассказали об условиях поступления в вузы и о том, как проходить экзамен.

Проект «ГИА. Осознанность. Профориентация» действует в Московской области уже два года. В школе № 10 ученикам рассказали о компании «Упаковочные системы», которая является ведущим производителем материала для транспортировки и хранения, о карьерных возможностях на предприятии.

Выпускники школы № 10 Александра Ямникова и Даниил Тютюнник поведали о профессии юриста. Молодые люди только осваивают специальность в колледже Всероссийского Государственного университета юстиции.

Помимо этого, активисты «Движения первых» представили свои проекты о профессиях, а старшеклассники рассказали о вузах и экзаменах, которые необходимо сдать для поступления.