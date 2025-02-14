Школьникам в Лобне рассказали о контрнаступлении Советской армии в 1941 году

В лицее «Авиатика» юнармейцы отряда «Зарница» провели урок мужества для учеников 5-6 классов. Они рассказали о «Лобненском рубеже», с которого началось контрнаступление Советской армии в 1941 году.

Активисты показали презентацию о передвижении Советской армии, рассказали о памятных датах того периода и о мемориалах в Лобне.

Школьники увидели фотографии муниципалитета в 1941 году, архивные данные потерь и карты-схемы противотанкового рва, который реконструировали в 2020 году в мемориальном комплексе «Лобненский рубеж обороны Москвы».

В конце прошел кинопоказ документального фильма.

«Особенно сильное впечатление на ребят произвело архивное интервью местных жителей, которые со слезами на глазах рассказывали об освобождении лобненскими солдатами из подвалов домов в 1941 году», — рассказали школьники.