В школе «Триумф» провели открытый урок, посвященный фильму Михаила Калатозова «Летят журавли». Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Школьникам рассказали про феномен фильма «Летят журавли» и развитие советского кинематографа. Участие в открытом уроке принял депутат Валентин Герасимов.

«Успех фильма объясняется его искренностью и глубоким гуманизмом. „Летят журавли“ заставляет задуматься о цене войны, о важности мира и сохранения человечности в любых обстоятельствах. Сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с проявлениями нацизма в ходе специальной военной операции, важно помнить уроки истории и воспитывать в подрастающем поколении дух патриотизма», — рассказал Валентин Герасимов.

Фильм «Летят журавли» — первая кинолента, где правдиво показаны психологические травмы Великой Отечественной страны и страдания мирного населения. Учитель истории Николай Шутаев рассказал детям и родителям про значение этого фильма, его создателей и историю, а также провел интерактивную программу о советском кинематографе.

«В год выхода фильм „Летят журавли“ произвел настоящий фурор, как в СССР, так и за рубежом. Он был удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля — высшей награды этого престижного конкурса», — поделилась директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Проект «Химки. Успех в единстве поколений» направлен на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма. В его рамках ежедневно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия. С начала запуска прошло более 300 встреч.

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