Школьникам в Химках рассказали о значении победы на Куликовом поле в 1380 году

Патриотическую лекцию в преддверии годовщины победы русских войск под предводительством Дмитрия Донского в Куликовской битве провели в Кутузовской школе в Химках. Ученикам рассказали о значении битвы в 1380 году.

Школьники узнали об объединении русских земель в XIV веке. С приветственным словом перед участниками выступили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Алексей Федоров.

«Куликовская битва показала, что могущество Руси — в сплоченности. Молодое поколение должно понимать эту истину, которая остается актуальной и сегодня», — подчеркнул Алексей Федоров.

Подобные встречи в Химках проходят регулярно. Муниципальный депутат Руслан Шаипов напомнил, что все мероприятия направлены на воспитание уважения к истории и сохранение культурного наследия.