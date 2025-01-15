Школьникам в Дмитрове рассказали об условиях поступления в военное училище

Курсант Андрей Едрышов встретился с учащимися Рогачевской средней школы. Он провел профориентационный урок, на котором рассказал об условиях поступления в военное учебное заведение.

Андрей — будущий офицер. Он рассказал школьникам о выборе профессии и решении стать военным. Андрей подробно описал специфику обучения: в училище важны теоретическая подготовка, физическая выносливость и дисциплина. Курсант поведал о своей будущей профессии, в том числе и о том, что специалисты ПВО играют ключевую роль в обеспечении безопасности воздушного пространства страны.

«Выбор военного училища — это серьезный шаг, который требует осознанного решения. Эта профессия — для настоящих патриотов, готовых защищать свою Родину», — отметил Андрей.

Ученики узнали о требованиях к абитуриентам, порядке поступления и экзаменах. Андрей уточнил, что важно подтянуть успеваемость по физкультуре и математике — эти дисциплины являются ключевыми при поступлении в военные вузы. Затем курсант ответил на вопросы школьников.

«Проведение профориентационных уроков в наших школах — это важный шаг в формировании у школьников осознанного выбора будущей профессии. Такие мероприятия позволяют ребятам увидеть перспективы и требования, связанные с различными профессиями», — отметил Иван Курданин, глава Дмитровского муниципального округа.