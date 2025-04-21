Школьникам в Чехове рассказали о работе органов местного самоуправления

Традиционно в России отмечается День местного самоуправления. По этому поводу в администрацию муниципального округа Чехов пригласили старшеклассников, чтобы показать им работу профильных служб и структурных подразделений.

Ученики из школы № 3 познакомились с деятельностью муниципального Центра управления регионом. Они смогли увидеть ход работы портала «Добродел» и всех инструментов коммуникации между гражданами и администрацией.

Также школьники увидели работу Совета депутатов и выехали на подведомственные учреждения. Молодые люди изучили основы деятельности учреждений культуры и спорта, посмотрели занятия гандболистов и пообщались с тренером, Олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта СССР и РСФСР Владимиром Максимовым.

Экскурсия оставила у подростков множество положительных эмоций и вдохновения для дальнейшего изучения различных сфер деятельности.