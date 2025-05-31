Школьникам в Балашихе рассказали об основах предпринимательства

В коворкинге парка «Пехорка» продолжается образовательная программа Школы начинающего предпринимателя, организованная в рамках восьмого Фестиваля бизнеса Балашихинской торгово-промышленной палаты. Проект направлен на поддержку молодых и амбициозных жителей, мечтающих о запуске собственного дела.

На очередном занятии участники погрузились в изучение ключевых навыков, необходимых для создания и продвижения бизнес-проектов. Особое внимание уделили методам генерации идей и основам дизайн-мышления — подхода, который помогает разрабатывать востребованные и устойчивые решения для рынка.

Начальник юридического отдела Балашихинской торгово-промышленной палаты и общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Петр Попов поделился с участниками практическими советами. Он рассказал, как находить бизнес-возможности в повседневной жизни.

Начальник организационного отдела Балашихинской торгово-промышленной палаты Роман Далада познакомил слушателей с пятью этапами дизайн-мышления: от анализа потребностей клиентов до создания и тестирования прототипов. Участники рассмотрели реальные примеры применения этого подхода и узнали, как он помогает создавать продукты и услуги, отвечающие запросам аудитории.

Практическая часть занятия стала настоящим испытанием для начинающих предпринимателей. Участники применили полученные знания к собственным идеям, разработали первые концепции и получили ценные рекомендации от экспертов. Такой подход позволил молодым людям сделать шаг к реализации своих проектов.

Школа начинающего предпринимателя продолжает свою работу в рамках Фестиваля бизнеса, вдохновляя молодых жителей Балашихи на развитие предпринимательских навыков и запуск собственных стартапов. Программа объединяет тех, кто готов воплощать идеи в жизнь и менять будущее родного города.