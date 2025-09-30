Школьникам в Балашихе рассказали о принципах построения карьеры

Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа Балашиха Ольга Егерева, руководитель детской спортивной школы Дмитрий Яковлев и генеральный директор ООО «Релитон» Юрий Моторичев встретились со старшеклассниками школы № 25. Мероприятие прошло в рамках инициативы «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», направленной на помощь молодежи в выборе профессии и построении успешной карьеры.

Ольга Егерева рассказала школьникам об основных направлениях развития предприятий Балашихи и обозначила отрасли, испытывающие нехватку квалифицированных кадров. Особое внимание уделили программам целевого обучения с последующим гарантированным трудоустройством, а также возможностям прохождения практики на местных предприятиях.

Руководитель спортивной школы Дмитрий Яковлев поделился своей историей успеха, рассказав о пути к мечте — открытию собственного спортивного центра для детей. Главным секретом достижений он назвал ежедневный труд, самоотдачу и настойчивость. Дмитрий посоветовал ребятам ставить перед собой четкие цели и не бояться преодолевать трудности.

Генеральный директор ООО «Релитон» Юрий Моторичев рассказал о своей карьере — от инженера-техника реставрационной мастерской до руководителя компании. Он отметил, что успешная работа возможна только при умении работать в команде, учитывать мнение коллег и находить компромиссы. Юрий пожелал школьникам всегда стремиться к новым знаниям и не бояться пробовать новое.

Во время встречи у учащихся была возможность задать вопросы и получить развернутые ответы от гостей.