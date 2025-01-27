Школьникам в Балашихе рассказали о Ленинградско-Новгородской операции

В рамках внеурочных занятий из цикла «Разговоры о важном» состоялось мероприятие, посвященное блокаде Ленинграда. Учащимся была представлена презентация, в которой подробно освещались ключевые события этого трагического периода.

Школьники задали вопросы о блокаде и получили ответы от экспертов, что способствовало глубокому пониманию исторических фактов.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов подчеркнул значимость сохранения памяти о тех, кто пережил блокаду. Он отметил, что возможность общения с ветеранами Великой Отечественной войны — это бесценный опыт.

«Блокадники пережили эти ужасные события в детстве, и у нас есть возможность пообщаться с ними напрямую, узнать все из первых уст. С каждым годом ветеранов становится все меньше, и мы должны дорожить их воспоминаниями», — сказал Ефимов.

Мероприятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда, проводятся в российских школах ежегодно. Основная цель этих уроков — воспитать у детей уважение к подвигу ветеранов и погибших, а также подчеркнуть важность исторической памяти.

Прорыв блокады произошел в январе 1943 года, а ее окончательное снятие — 27 января 1944 года во время Ленинградско-Новгородской операции Красной армии. Эта дата отмечается как День воинской славы России.