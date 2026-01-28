Школьникам Солнечногорска рассказали о подвиге блокадного Ленинграда

В день полного освобождения Ленинграда в школах Солнечногорска прошли уроки мужества. Патриотические мероприятия были организованы по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Успех в единстве поколений».

Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» рассказали школьникам об истории 872 дней блокады, стойкости жителей и героизме защитников города. На занятиях также обсудили быт осажденного Ленинграда, нормы распределения продуктов и жизнь в условиях голода и обстрелов.

«Память о тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой — наша общая боль и вечный урок. Крайне важно, чтобы дети понимали цену мира и ту силу духа, что позволяет народу оставаться непобедимым», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Особую атмосферу создало музыкальное оформление: в ряде школ вместо звонков на переменах звучали фрагменты Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Участие в уроке в школе номер 4 приняли депутат Владимир Красин и руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Арсений Чеботарев.

«Благодаря открытым урокам ребята смогли детально изучить быт блокадного города», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар. Такие мероприятия помогают формировать у подрастающего поколения уважение к истории и осознание ценности мирной жизни.