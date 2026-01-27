Школьникам Серпухова рассказали о блокаде Ленинграда

В образовательных учреждениях города прошли «Уроки мужества», посвященные 82-летию полного освобождения города от осады. На переменах звучала Седьмая симфония Шостаковича.

Памятные мероприятия прошли 27 января. В этот день звонки на урок и перемену были заменены на отрывки из Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

На «Уроках мужества» ученикам рассказали о жизни в осажденном городе, длившейся 872 дня. Особое внимание уделили рассказу о суточной норме хлеба в 125 граммов, суровых зимах и надежде на чудо. Симфония Шостаковича, впервые исполненная в блокадном Ленинграде в 1942 году, стала символом сопротивления.

В школе № 5 занятие провела депутат окружного Совета Надежда Еремина. Она призвала школьников помнить историю своей страны, чтить и защищать ее. Мероприятия напомнили детям о стойкости и мужестве защитников и жителей Ленинграда.