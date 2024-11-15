Рейд по безопасности пешеходов провели в Солнечногорске

В акции участвовали госавтоинспекторы, юные инспекторы движения, молодогвардейцы и специалисты Молодежного центра «Возрождение».

Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов сообщил, что они рассказывали ребятам о том, как водители видят людей в темноте — с светоотражающими элементами на одежде и без них. Он отметил, что ношение таких элементов значительно повышает заметность пешеходов, позволяя автолюбителям заранее увидеть их в свете фар и при необходимости вовремя снизить скорость или затормозить. Кузнецов добавил, что такая простая вещь, как фликер, может спасти жизнь.