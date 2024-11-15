Рейд по безопасности пешеходов провели в Солнечногорске

Профилактическое мероприятие по безопасности детей-пешеходов прошло в Солнечногорске. Школьникам раздали световозвращающие фликеры и памятки о правилах перемещения на дорогах в темное время суток.
В акции участвовали госавтоинспекторы, юные инспекторы движения, молодогвардейцы и специалисты Молодежного центра «Возрождение».
Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов сообщил, что они рассказывали ребятам о том, как водители видят людей в темноте — с светоотражающими элементами на одежде и без них. Он отметил, что ношение таких элементов значительно повышает заметность пешеходов, позволяя автолюбителям заранее увидеть их в свете фар и при необходимости вовремя снизить скорость или затормозить. Кузнецов добавил, что такая простая вещь, как фликер, может спасти жизнь.
Мероприятие прошло в рамках социального раунда «Засветись!», целью которого является привлечение внимания к необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и предметах. Просветительские и профилактические мероприятия будут проводиться в образовательных учреждениях, оживленных и посещаемых местах округа до 24 ноября.