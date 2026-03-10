Школьникам Подмосковья расскажут о безопасном общении в мессенджерах

Фото: Учебный класс в Центре образования № 23 в поселке Обухово Богородского округа после капитального ремонта / Медиасток.рф

Эксперты из команд VK и MAX запустили новый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности. Об этом заявили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

На уроке ученикам объяснят, как настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, зачем нужен «Безопасный режим» и как работает функция «Семейная защита», помогающая обеспечить приватность детей.

Принять участие в проекте можно до 10 апреля 2026 года. Видеоматериалы доступны на сайте «Цифрового ликбеза» и подходят для учебной программы. Школьники могут закрепить полученные знания, пройдя тест из 10 вопросов и получив сертификат.

Проект «Цифровой ликбез» осуществляется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».