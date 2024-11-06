Школьникам Воскресенска показали работу скорой помощи

На подстанции скорой медицинской помощи в Воскресенске для учеников школы № 5 провели экскурсию. Ребята увидели, как диспетчеры принимают звонки и направляют бригады на вызовы, а также осмотрели служебную машину.

Экскурсию для школьников провел заведующий подстанцией Юрий Савкин. Он показал работу диспетчерской, где операторы мгновенно оценивают обстановку и направляют бригады туда, где нужна срочная помощь.

«Ученики были впечатлены, как быстро и четко действуют диспетчеры, понимая, что каждая секунда может спасти жизнь», — сказал Юрий Савкин.

Затем школьников пригласили в машину скорой помощи. Заведующий станцией рассказал о важности каждого прибора, показал медицинский чемодан фельдшера с тяжелыми инструментами, которые нужны при каждом выезде.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».