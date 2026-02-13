Школьникам рассказали о приеме в филиал РГСУ в Клину

В филиале РГСУ в городе Клин прошел День открытых дверей для восьмиклассников гимназии имени Татищева. Более 135 школьников ознакомились с новыми правилами приема на 2026 год, направлениями подготовки и требованиями к документам.

Ведущие преподаватели колледжа провели для будущих абитуриентов познавательные мастер-классы по криминалистике и написанию проективной методики на определение профессиональных склонностей «Рука». Школьники смогли оставить свои отпечатки пальцев и зафиксировать их в документах с помощью специальных предметов. Также они смогли понять свою будущую профессию, анализируя линии и рисунок своей ладони.

В колледже доступны начальное образование, юриспруденция, экономика и бухгалтерский учет. Обучение ведется на трех уровнях: среднепрофессиональное, бакалавриат и магистратура. Теперь заявления можно подать только через портал Госуслуг.

Дни открытых дверей проходят регулярно два раза в месяц. Следующий планируют провести 28 февраля.

Ведущий специалист Татьяна Миронова рассказала, как скажутся нововведения на будущих студентах в связи с изменением национальной модели образования. Она успокоила всех: изменения касаются оформления дипломов — вместо «бакалавриата» будет указываться конкретная квалификация, что поможет работодателям лучше понимать уровень подготовки. Магистратура станет акцентироваться на научной деятельности.