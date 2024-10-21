Новые лаборатории представили на дне открытых дверей в Раменском колледже

Единый день открытых дверей прошел в Раменском колледже 19 октября в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В нем приняли участие школьники, их родители, преподаватели школ и стратегические партнеры. Им рассказали про обучение, а также провели экскурсию по новым лабораториям.

В дне открытых дверей приняли участие представители Раменского приборостроительного завода, приборостроительного конструкторского бюро, ООО «Велл» и 26-го отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области.

Школьники и их родители узнали о направлениях подготовки студентов в области радиоэлектроники, правоохранительных сфер, топливно-энергетического комплекса. О целях, задачах и перспективах развития рассказал исполняющий обязанности директора А. Н. Москаленко. Стратегические партнеры подтвердили, что предприятиям нужны квалифицированные кадры.

Сотрудники Комитета по образованию Раменского округа провели акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация», а родителей пригласили на собрание. Им рассказали про поступление в вуз, трудоустройство и перспективы дальнейшего обучения. Для тех, кто не смог прийти в колледж, организовали прямую трансляцию.

Для всех провели экскурсию по новым лабораториям колледжа. Школьники выполнили кейсы по мехатронике, электронике, мобильной робототехнике, пожарной безопасности, виртуальной сварке для юниоров.

Администрация колледжа, карьерные консультанты, педагоги и представители предприятий рассказали о преимуществах обучения.

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