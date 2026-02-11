Школьникам провели экскурсию в Апрелевском отделе полиции

9 февраля девятиклассники Апрелевской школы № 1 побывали на экскурсии в отделе полиции. Сотрудники познакомили ребят с работой подразделений: школьникам показали дежурную часть, изолятор временного содержания и оружейную комнату, рассказали, как принимаются обращения граждан и организуется реагирование на происшествия.

После экскурсии состоялась профилактическая лекция. Подросткам разъяснили возраст наступления уголовной и административной ответственности, предупредили о преступлениях в интернете, включая мошенничество в онлайн-играх. Также сотрудники затронули тему противодействия экстремизму и напомнили о правилах комендантского часа в Московской области. Закрепили знания в игровой викторине на правовую грамотность.

«Наша задача — не только рассказать о работе служб, но и помочь подросткам разобраться в вопросах личной безопасности и ответственности. Такие встречи формируют правовую культуру и учат ребят принимать взвешенные решения», — отметила заместитель главы округа Елена Кузнецова.

Наибольший интерес у школьников вызвали реальные примеры из практики и тема интернет-безопасности. Экскурсия помогла ребятам лучше понять принципы работы правоохранительной системы и осознать важность соблюдения закона.