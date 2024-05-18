Школьникам провели экскурсию по макаронному заводу в Серпухове | 360°

18 мая 2024, 17:21
Школьникам провели экскурсию по макаронному заводу в Серпухове
Подмосковные школьники посетили завод по производству макарон в Серпухове. Организовало увлекательную экскурсию руководство компании «Маревен Фуд Сэнтрал».
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ученики школы № 19 из Серпухова и школы-клуба «Династия» из Истры увидели, как производят макаронные изделия, лапшу и картофельное пюре быстрого приготовления.
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После экскурсии ребята получили подарочные наборы с продукцией фирмы. Экскурсия прошла в рамках акции «День добрых дел».
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