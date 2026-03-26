Школьникам провели экскурсию по коммунальному предприятию в Солнечногорске

25 марта учащиеся 7–8 классов посетили базу МБУ «ДЕЗ» в Солнечногорске. Ребятам не только продемонстрировали современную технику, но и рассказали о востребованных рабочих специальностях в сфере благоустройства.

Встреча прошла в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье». Экскурсия началась со знакомства с предприятием: подросткам объяснили, что учреждение отвечает за содержание дворов и общественных пространств, а также за ремонт детских и контейнерных площадок.

Гостям показали парк техники. Школьники осмотрели снегоуборочные машины, поднялись в кабины тракторов МТЗ «Беларус» и ТЛБ. Кроме того, для них продемонстрировали работу бензоинструментов для покоса травы и воздуходувок.

Особое внимание уделили современным технологиям. Вся техника оснащена системой навигации ГЛОНАСС, а сотрудники используют программу «Яндекс.Вектор» с искусственным интеллектом. Программа помогает распределять задачи и контролировать их выполнение на разных участках.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов подчеркнул важность таких экскурсий для подрастающего поколения.



«У школьников не только расширяется представление о том, как устроено содержание города, но и появляется осознанная ответственность и уважение к труду людей, которые занимаются благоустройством», — отметил Виталий Тушинов.

Ребятам также рассказали о коллективе предприятия и специфике работы в коммунальной сфере. Первый заместитель директора МБУ «ДЕЗ» Роман Никитюк объяснил, какие навыки сейчас в цене.



«Специалист, который может хорошо обслуживать бензоинструмент, тракторист — это востребованные профессии, они зарабатывают достойно. Важен каждый специалист: если дворник ответственно подходит к своей работе, то город всегда чистый и убранный», — рассказал Роман Никитюк.

Акция «Первые за чистое Подмосковье» объединяет серию подобных экскурсий для школьников. До 27 марта такие профориентационные встречи проходят в 56 муниципалитетах региона.