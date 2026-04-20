Школьникам провели экскурсию на предприятие Чехова

Основная задача — знакомство учащихся с реальными условиями труда и помощь в осознанном выборе будущей профессии. Для этого подготовили несколько интерактивных площадок.

Компания «СВОК» специализируется на производстве и поставке вентиляционного оборудования. Такая техника применяется на промышленных, коммерческих и жилых объектах и обеспечивает циркуляцию и очистку воздуха в помещениях. Школьники под руководством наставников выполняли практические задания, чтобы они лучше поняли специфику работы на предприятии.

Особое внимание привлекла демонстрация современного оборудования, используемого в цехах. Также ребята узнали о востребованных специальностях на предприятии и получили возможность напрямую пообщаться с сотрудниками. Представители «СВОК» рассказали о карьерных перспективах, условиях труда и профессиональном росте в отрасли.

Подобные профориентационные мероприятия позволяют развить практические навыки у школьников и сформировать у них более четкое представления о будущей профессии.