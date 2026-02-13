Школьникам представили инновационные социальные проекты в Домодедове

В Домодедовской школе № 7 десятиклассники профильного предпринимательского класса приняли участие в деловой игре «Проект за 30 минут». Мероприятие организовано в рамках сотрудничества образовательного учреждения с Торгово-промышленной палатой городского округа и направлено на развитие у школьников навыков проектной деятельности и командной работы.

За полчаса участникам предстояло разработать и защитить собственный социальный проект. Школьники работали в командах: формулировали цели, задачи и предлагали конкретные механизмы реализации идеи. На защиту отводилось всего полторы минуты — за это время нужно было четко представить концепцию и обосновать ее актуальность.

Директор школы Валентина Дядюра отметила, что деловые игры занимают важное место в профильном обучении. Такой формат позволяет моделировать реальные профессиональные ситуации, развивать критическое мышление и закреплять знания, полученные в рамках учебной программы, через практику.

Ведущей игры выступила сотрудник молодежного центра «Победа» Алена Соловьева. Она подчеркнула, что интерактивный формат помогает сделать сложные темы понятными и интересными. Участники работали по структурированным шаблонам, формулировали цели по методике SMART и шаг за шагом выстраивали проектную логику.

Темы проектов оказались разнообразными и затрагивали актуальные социальные вопросы. Команда Дарьи Чуриковой посвятила работу теме семейных ценностей и межпоколенческого общения. По словам ученицы, проблема недостаточного общения внутри семьи сегодня действительно актуальна, и школьники постарались предложить практическое решение.

Победителем по итогам голосования стал проект, посвященный зависимости молодежи от гаджетов. Команда Богдана Гамеева предложила организовать фестивали для аудитории от 14 до 25 лет, увлекающейся волонтерством. Идея направлена на создание альтернативного офлайн-пространства для общения и совместной деятельности.

Организаторы отмечают, что проведение подобных деловых игр позволяет школьникам попробовать себя в роли разработчиков проектов, научиться презентовать идеи и работать в команде. Практика будет продолжена в рамках профильного обучения.