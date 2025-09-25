Школьникам Подольска рассказали о профессии спортивного тренера

В Подольске порядка 50 школьников посетили первое в новом учебном году занятие цикла «Профессия» в культурно-досуговом центре «Южный». Персональный тренер и мастер спорта по жиму штанги лежа Яна Афонина рассказала старшеклассниками об особенностях профессии тренера, плюсы и минусы работы в спорте.

Ребят познакомили с возможностью поступления на программу среднего профессионального образования по этой профессии.

«Наш проект цикл профориентации «Профессия» призван помочь ребятам сделать осознанный выбор будущего», — сказала заведующий культурно-досуговым центром «Южный» Людмила Вязникова.

В 2024-2025 учебном году прошло девять встреч, на которых молодежь пообщалась с IT-специалистами, дизайнерами, фотографами, спасателями, кинопродюсерами. Представители разных профессий рассказали о нюансах работы и способах получения востребованной профессии и ответили на вопросы школьников.