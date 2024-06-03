Школьникам Подмосковья провели экскурсию по ГГТУ в Орехово-Зуеве

Фото: Министерство образования МО

Экскурсия-квест для 40 десятиклассников из Электростали, Шатуры и Орехово-Зуева прошла в Государственном гуманитарно-техническом университете (ГГТУ). Студенты-волонтеры исторического факультета превратили это мероприятие в интерактивную игру.

В ходе квеста учащиеся посещали разные учебные здания и аудитории, где выполняли задания и общались с преподавателями. Они также встретились с проректором ГГТУ по учебно-методической работе. Она приветствовала юных гостей и дала ценные советы по профессиональному самоопределению.

Путешествие по университету окончилось беседой школьников и студентов ГГТУ. Это дало возможность будущим абитуриентам почувствовать атмосферу студенческой жизни в университете.

Подобные мероприятия помогают школьникам принимать более осознанный выбор своего будущего образования и укрепляют связь между ГГТУ и местными школами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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