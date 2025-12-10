Школьникам Подмосковья напомнили об онлайн-записи на ЕГЭ и ОГЭ
Подмосковным школьникам напомнили, как записаться на государственные экзамены онлайн. Сделать это можно через региональный портал.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, подать заявление можно в разделе регионального портала «Образование», подразделе «Школы». Там нужно выбрать услугу «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен» и заполнить онлайн-форму.
Также сделать это можно в мобильном приложении «Добродел» в разделе «Все услуги» — «Образование».
Подать заявку могут школьники от 14 лет, их родители и законные представители, а также выпускники прошлых лет.
Учащиеся девятых классов могут зарегистрироваться до 1 марта. Подать заявку на ЕГЭ необходимо до 1 февраля.
