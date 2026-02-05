Школьникам Павловского Посада рассказали о правилах поведения на дороге

В Павлово-Посадском городском округе продолжается активная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках регионального социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность» сотрудник Госавтоинспекции ОМВД России «Павлово-Посадский» приняла участие в тематическом мероприятии, организованном для учащихся одной из местных школ.

Программа встречи была подготовлена силами школьного отряда Юных инспекторов движения. Школьники представили своим сверстникам тематическую сценку, в которой наглядно продемонстрировали различные дорожные ситуации. С помощью творчества активисты ЮИД напомнили одноклассникам о том, как важно быть внимательными на проезжей части и к каким последствиям может привести пренебрежение правилами.

После выступления юных инспекторов к аудитории обратилась сотрудник Госавтоинспекции. В своем выступлении она акцентировала внимание на особенностях дорожной обстановки в зимний период: скользком покрытии, сокращении светового дня и необходимости использования световозвращающих элементов.