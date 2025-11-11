Школьникам Орехово-Зуева напомнили правила дорожного движения

В округе прошло профилактическое мероприятие «Засветись! Стань заметнее на дороге!», которое организовали сотрудники ГИБДД совместно с Юными инспекторами движения и преподавателем по вопросам безопасности дорожного движения Еленой Куприяновой. Мероприятие состоялось на базе Ликино-Дулевского лицея и было направлено на повышение знаний школьников о правилах безопасного поведения на дороге.

В ходе встречи школьники повторили безопасные маршруты, по которым им стоит ходить ежедневно, а также познакомились с основными дорожными знаками и правилами.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало напоминание об обязательном использовании световозвращающих элементов в одежде и аксессуарах. Школьники узнали о различных видах световозвращающих приспособлений — от наклеек и брелоков до жилетов и сумок с отражающими полосами. Кроме того, им дали практические советы: как правильно выбирать одежду и аксессуары, чтобы лучше выделяться на дороге и привлекать внимание водителей.

Организаторы планируют продолжать подобные встречи в других школах округа.