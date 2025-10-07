Школьникам Лыткарина рассказали о жизни округа в военные годы

В гимназии № 7 для учеников прошла познавательная программа «В лучах лыткаринских прожекторов», призванная раскрыть роль округа в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие, организованное при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, позволило юным жителям прикоснуться к истории своей малой родины и узнать о ее значимом вкладе в общую Победу.

Организаторы программы сумели погрузить детей в атмосферу суровых военных лет, рассказав о том, как жил и трудился поселок Лыткарино в этот период. Особое внимание было уделено истории местного завода зеркальных отражателей, ставшего в военные годы стратегически важным предприятием. Гимназисты узнали, чем была знаменита продукция завода и как она помогала советским войскам на передовой. Не обошли вниманием и уникальную секретную разработку — звукоулавливающую установку «Прожзвук», предназначенную для обнаружения вражеской авиации.

На мастер-классе каждый участник смог своими руками собрать макет легендарной прожекторной установки, смонтированной на базе автомобиля ЗИС.