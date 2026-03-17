Школьникам Лосино-Петровского рассказали о работе местных заводов

Тематический урок из цикла «Разговоры о важном» на тему «Заводы России» прошел в школе поселка Биокомбината. Гостем занятия стал глава округа Сергей Джеглав, а также представители двух градообразующих предприятий.

Спикеры рассказали ученикам о работе «Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности» и «Щелковского биокомбината». Эти предприятия выпускают ветеринарные препараты и лекарства, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Школьники узнали, как наука сочетается с производством для решения государственных задач.

Ребята активно обсуждали, как промышленность влияет на развитие территории и почему заводы — основа экономического суверенитета России.

Сергей Джеглав выразил уверенность, что многих учеников заинтересовала деятельность местных предприятий, и в будущем они свяжут свою карьеру с родным поселком.