Школьникам Лобни рассказали о поступлении в военно-космическую академию

В Лобне прошла встреча старшеклассников с представителями Военно-космической академии имени Можайского. Школьникам рассказали о факультетах и условиях поступления.

В школе № 7 имени Орлова состоялась встреча учеников с представителями военно-космической академии. В ходе мероприятия старшеклассники узнали, какие специальности можно изучать в академии, а также познакомились с особенностями обучения и требованиями для поступления. Гостям представили фильм об учебном заведении, который позволил ребятам ближе узнать о его истории и возможностях для будущих студентов.

После просмотра фильма школьники смогли задать вопросы и получить подробные ответы от представителей академии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».