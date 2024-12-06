Беседу о подвигах в битве за Москву провели со школьниками в Лобне

Пятого декабря в России отметили День воинской Славы, посвященный контрнаступлению советских войск под Москвой. В Лобне прошло несколько уроков мужества для школьников, на которых ветераны поделились своим опытом.

В рамках памятной даты в Дворце спорта «Лобня» для учащихся города был проведен урок мужества. Гостями мероприятия стали Денис Валерьевич Волков, капитан третьего ранга военно-морского флота России, и Семен Валерьевич Волков, участник боевых действий в Афганистане. Они рассказали школьникам о службе, боевых задачах и подвиге, который приходится совершать военнослужащим в горячих точках.

Кроме того, уроки мужества прошли в спортивной школе «Академия спорта». Заместитель председателя лобненского отделения «Боевого Братства» Андрей Тишков провел беседу с воспитанниками отделений фехтования и дзюдо, рассказав им о важности мужества и патриотизма.

Такие уроки мужества проводят и в других школах Лобни. Организаторы мероприятий подчеркнули, что такие встречи с ветеранами помогают школьникам лучше понять значимость военных подвигов и сформировать уважение к своей родине.

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