Лекцию по кибербезопасности провели для школьников в Лобне

В инженерно-техническом лицее «Авиатика» прошли уроки на тему «Безопасный интернет». Ребятам объяснили, как защитить себя в сети и избежать онлайн-угроз.

На занятиях ученики узнали о цифровой гигиене и познакомились с различными видами мошенничества в интернете. Им рассказали, как вредоносные вирусы могут нанести вред устройствам, и показали, как правильно настраивать конфиденциальность в социальных сетях. Особое внимание уделили созданию надежных паролей и использованию двухфакторной аутентификации для защиты аккаунтов.

По словам педагогов, такие уроки помогают формировать ответственное отношение к онлайн-активности. Ребята поняли, что безопасное поведение в интернете — это важная часть их жизни. Теперь они лучше подготовлены к современным вызовам цифрового мира.

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