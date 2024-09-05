Школьникам Ленинского округа напомнили правила дорожного движения

Основные правила поведения на дороге напомнили 15 школьникам Ленинского городского округа. Урок по безопасности для них провели автоинспекторы, сотрудники администрации и специалисты автотранспортного предприятия.

В связи с началом учебного года сотрудники администрации Ленинского городского округа, госавтоинспекторы, специалисты административной-пассажирской инспекции и работники автотранспортного предприятия «Мострансавто» организовали для детей занятие по безопасности на дорогах. В нем приняли участие 15 школьников. Им рассказали, как безопасно добраться домой из школы.

«Подобные уроки, направленные на формирование осознанного и ответственного поведения у детей на дорогах, планируем проводить на протяжении всего учебного года», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Вместе с автоинспекторами ребята повторили значения дорожных знаков и сигналов светофора. Сотрудники Госавтоинспекции показали им, как безопасно перейти дорогу. В салоне автобуса подросткам рассказали о правилах поведения во время поездки, а также напомнили, почему важно пристегиваться ремнями безопасности.

От специалистов административно-пассажирской инспекции школьники узнали, что водитель не может высаживать детей до 16 лет из транспорта, даже если у них нет денег или проездных документов.

«Нужно знать правила дорожного движения, потому что это наша жизнь, а ее нужно оберегать», — поделилась ученица Видновского художественно-технического лицея.

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