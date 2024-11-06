Школьникам из Воскресенска рассказали историю поселка Хорлово

Четвероклассники из школы «Наши традиции» посетили час краеведения в библиотеке воскресенского поселка Хорлово. Ребятам рассказали об истории поселка и его основателях.

Учитель истории и почетный житель Хорлово Елена Забавнова провела для детей экскурсию по историческим местам поселка, используя работы воскресенского художника Николая Башмакова. Елена Георгиевна поделилась интересными фактами о прошлом Хорлово, включая историю купцов Деминых, основавших местную ткацкую фабрику. Урок сопровождался презентацией и показом видеороликов, среди которых «История нашего края. Хорлово раскрывает свои тайны» и «Хорлово: прошлое и настоящее». Дети активно участвовали, задавали вопросы и проявляли большой интерес к теме.

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