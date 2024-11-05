Школьникам из Воскресенска рассказали историю местной полиции

Полицейские округа и общественная активистка провели экскурсию для школьников в Музее органов внутренних дел. Ребята узнали о развитии полиции и героях, стоящих на страже правопорядка.

Целью мероприятия стало воспитание уважения к правоохранительным органам и истории родного края. Во время экскурсии школьники услышали о становлении воскресенской милиции и об особенностях работы подразделений, которые входили в структуру МВД раньше и продолжают свою службу сегодня.

Член общественного совета полиции Галина Васильчук рассказала ребятам о судьбе Алексея Николаевича Перепелкина — почетного жителя Воскресенска, ветерана Великой Отечественной войны и руководителя местного отдела полиции на протяжении почти двенадцати лет. Подростки увидели архивные документы, фотографии, медали, а также образцы форменной одежды, выставленные в музее.

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