Школьникам из Солнечногорска рассказали о героизме советских летчиц

В лицее № 7 в Солнечногорске провели урок мужества, посвященный подвигам женщин-летчиц из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений» и объединило школьников, педагогов и почетного гостя, члена Ассоциации ветеранов СВО и депутата местного совета Михаила Каталина.

На уроке обсудили подвиги «Ночных ведьм», как вражеские солдаты называли советских летчиц за их смелые ночные вылеты и бесстрашие. Михаил Каталин поделился с учениками историями о храбрости этих женщин на фронте.

«Такие встречи — это не просто урок истории, это живая связь поколений, когда память о прошлом формирует ценности будущего. Ребята увидели пример настоящего мужества и любви к Родине», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Уроки мужества регулярно проводят в школах муниципалитета. Их цель — формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности.