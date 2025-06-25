Школьникам из Солнечногорска рассказали о героизме советских летчиц

В лицее № 7 в Солнечногорске провели урок мужества, посвященный подвигам женщин-летчиц из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений» и объединило школьников, педагогов и почетного гостя, члена Ассоциации ветеранов СВО и депутата местного совета Михаила Каталина.
На уроке обсудили подвиги «Ночных ведьм», как вражеские солдаты называли советских летчиц за их смелые ночные вылеты и бесстрашие. Михаил Каталин поделился с учениками историями о храбрости этих женщин на фронте.
«Такие встречи — это не просто урок истории, это живая связь поколений, когда память о прошлом формирует ценности будущего. Ребята увидели пример настоящего мужества и любви к Родине», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Уроки мужества регулярно проводят в школах муниципалитета. Их цель — формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Канадский хоккейный клуб выбрал на драфте Анну Шохину из Дмитрова
День дружбы и единения славян отметили в Балашихе
Школьники из Чехова вошли в финал конкурса «Большая перемена»
Глава Балашихи передал оборудование для борьбы с дронами в зону СВО
Депутат из Балашихи Светлана Тананова передала гуманитарный груз в зону СВО
Школьницы из Балашихи победили в региональном этапе всероссийской акции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте