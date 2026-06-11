Школьникам из Серпухова показали процесс изготовления керамической плитки

10 июня воспитанники трудового лагеря при Центре по профориентации и трудоустройству молодежи побывали на производственной площадке ООО «Витра Плитка». Во время экскурсии подросткам показали полный цикл изготовления керамической плитки и познакомили с востребованными профессиями предприятия.

Перед посещением завода для участников провели инструктаж по технике безопасности. Сотрудники предприятия рассказали о специфике работы современного производства, а также познакомили ребят с направлениями деятельности и специалистами, которые сегодня востребованы на заводе.

После подготовки школьники получили средства индивидуальной защиты и отправились знакомиться с производственными цехами. Экскурсанты разделились на две группы, после чего сотрудники предприятия провели их по основным участкам и подробно объяснили каждый этап технологического процесса.

Ребята увидели, как из исходного сырья создается готовая продукция. Им показали оборудование, которое используется для изготовления плитки, а также участки сушки, обработки и нанесения рисунков. Отдельное внимание специалисты уделили процессу глазировки и контролю качества изделий на разных стадиях производства.

«Нам было интересно увидеть, как работает современный завод и сколько этапов проходит плитка до того, как попадает в магазин. Многие впервые побывали на таком крупном производстве», — рассказали участники экскурсии.

Во время посещения подростки смогли понаблюдать за работой производственных линий и задать интересующие вопросы сотрудникам предприятия. Специалисты рассказали о своей работе, особенностях профессий и требованиях к будущим работникам промышленной отрасли.

Экскурсия позволила участникам трудового лагеря ближе познакомиться с современным производством и получить представление о возможностях трудоустройства на промышленных предприятиях округа.