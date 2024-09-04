Школьникам из Подольска напомнили правила поведения в экстренных ситуациях

В День солидарности в борьбе с терроризмом для школьников городского округа Подольск провели занятия по безопасности в экстренных ситуациях. Ребятам показали тематические фильмы и организовали встречи с дружинниками и представителями сообществ, которые помогают бойцам СВО.

Акция «Беслан: прерванный урок» прошла во Дворце творчества молодежи Подольска. Подростки из восьмых классов школы № 21 увидели снятое во время штурма и захвата заложников видео. Ребятам рассказали о событиях 90-х и 00-х годов.

Школьники смастерили белых журавлей в память о погибших. Ученики выстроились в ряд и собрали слово «Помним».

Подросткам также показали профилактический ролик. Они узнали, как вести себя при обнаружении неизвестных предметов и что делать, если появились вооруженные лица. Беседу с учениками на тему «Экстремизм и терроризм — угроза обществу» провели активисты народных дружин «Кузнечики», «Атаманская сотня» из числа Стрелковского хуторского казачества и центра «Рокот». В начале урока школьники минутой молчания почтили память погибших в Беслане.

«Нам рассказали, как себя нужно вести. Самое главное — не поддаваться панике. В будущем я тоже хочу стать военнослужащим и бороться с подобными правонарушениями», — поделился ученик 9Д класса школы № 34 Денис Никитин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».