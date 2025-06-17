Школьникам из Одинцова напомнили правила газовой безопасности

Новый сезон безопасных каникул с «Мособлгазом» стартовал в школах Московской области. В число тех, кто в игровой форме ознакомился с правилами газовой безопасности, попали ученики Успенской средней школы из поселка Горки-2 Одинцовского городского округа.

Герои образовательного портала Мособлгаза напомнили ребятам, как пользоваться газовой плитой, перекрывать газовый кран, для чего нужны конфорки на плите и объяснили важные правила безопасного использования газа в быту.

Помимо Успенской школы занятия в форме квеста и газовой эстафеты прошли в образовательных учреждениях Мытищ, Королева и Селятино. Всего в мероприятии уже приняли участие более двухсот школьников от седьмого до 10 классов.

Следующими к безопасным каникулам присоединятся Песковская школа из Коломны и школа № 18 из Балашихи. Финальный день образовательного проекта назначен на 27 июня. Лучшие школьные команды наградят путевками в лагерь «Детский наукоград» в Рузе.