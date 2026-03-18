Школьникам из Луховиц рассказали о заводах России

В школах округа учебная неделя началась с погружения в мир отечественной индустрии. Очередное занятие цикла «Разговоры о важном» было посвящено теме «Заводы России».

Особое внимание уделили легендарному авиационному заводу, который десятилетиями определяет вектор развития региона. В гимназии № 10 почетным гостем урока стал временно исполняющий полномочия главы Луховиц Марк Черемисов. Обращаясь к ученикам старших классов, он подчеркнул, что современная промышленность — это фундамент национального суверенитета, а Луховицы занимают в этой системе координат одну из ключевых позиций.

История местного авиастроительного гиганта насчитывает уже более 70 лет. За это время здесь прошли путь от первых моделей до новейших истребителей пятого поколения. Однако завод живет не только военными заказами. Знаковым этапом стало освоение производства гражданских судов. Сегодня здесь собирают инновационные пассажирские самолеты Ил-114-300.

«Подрастающему поколению особенно важно понимать, что современная промышленность — это не просто заводы и шумные цеха в их устаревшем понимании. Это высокотехнологичные научные центры, мир робототехники, цифрового проектирования и чистых производств. Работа здесь требует острого ума, инженерной смекалки и постоянного обучения. Сегодня завод ждет молодых специалистов, готовых строить авиацию будущего прямо здесь, у себя дома», — добавил Марк Черемисов.